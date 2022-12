பெங்களூர் டூ மைசூர் போக ஜஸ்ட் 90 நிமிடங்கள்.. இறுதிகட்டத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை.. வருகிறார் கட்கரி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பெங்களூரு-மைசூரு இடையே 10 வழி விரைவு சாலை (எக்ஸ்பிரஸ் வே) அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளது. இந்த சாலைப் பணிகளை ஆய்வு செய்ய வரும் ஜனவரி 5 ஆம் தேதி மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வர உள்ளார். இந்த சாலையால் பெங்களூரு- மைசூரு இடையேயான 118 கி.மீட்டர் தொலைவு தூரத்தை வெறும் 90 நிமிடங்களில் கடக்க முடியும்.

இந்தியாவின் சாலை போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்களில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

வருகிற 2024- ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் அமெரிக்காவிற்கு இணையான சாலைகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று கூறும் மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இதற்கான நிதிகளை ஒதுக்குவது, திட்டங்கள் குறித்த ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

2024ம் ஆண்டுக்குள் அமெரிக்காவை விட சிறப்பான சாலை.. உ.பியே உருமாறும்.. அமைச்சர் கட்கரி வாக்குறுதி

English summary

A 10-lane expressway is being constructed between Bengaluru-Mysore. These works are nearing completion. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari is scheduled to come on January 5 to inspect these road works. This road can cover the distance of 118 km between Bangalore and Mysore in just 90 minutes.