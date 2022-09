குழந்தைகளுடன் ராகுல்.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்கு செக்.. தேர்தல் கமிஷனுக்கு பறந்த என்சிபிசிஆர் புகார்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாரத் ஜோடோ யாத்திரயைில் ராகுல் காந்தி குழந்தைகள், சிறுவர்-சிறுமிகளுடன் நடந்து செல்லும் நிலையில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (என்சிபிசிஆர்) சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி சமீபத்திய தேர்தல்களில் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இந்நிலையில் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தும் வகையிலு, இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் நோக்கத்திலும், பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

இந்த நடைப்பயணமானது கன்னியாகுமரில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக 150 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. கடந்த 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் இருந்து இந்த பாதயாத்திரை துவங்கியது.

English summary

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has filed a complaint with the Election Commission asking that action should be taken against Rahul Gandhi when he was walking with children, boys and girls during the Bharat Jodo Yatra.