10 மடங்கு அதிகம்.. கொரோனா 2ஆம் அலை சமயத்தில் பீகாரில் 75,000 பேர் பலி.. வெளியான அதிர்ச்சி ரிபோர்ட்

டெல்லி: நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் ஐந்து மாதங்களில் மட்டும், பீகாரில் கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கூடுதலாக 75 ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா பரவல் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. இருப்பினும், முதல் அலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2ஆம் அலை ஏற்படுத்திய கொரோனா பாதிப்பு மிக மோசமாக இருந்தது.

ஒரு கட்டத்தில் கொரோனா உயிரிழப்புகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நான்காயிரம் வரை கூட சென்றது. இருப்பினும், பல மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட மரணங்களைவிட உண்மையான கொரோனா உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

