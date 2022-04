அம்பேத்கர் பற்றி பாஜக தலைவர் பேச மாணவர்கள் எதிர்ப்பு? நிகழ்வையே ரத்து செய்த டெல்லி கல்லூரி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: லேடி ஸ்ரீராம் கல்லூரியில் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் குறித்து உரையாற்ற பாஜக செய்தித்தொடர்பாளருக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் கல்லூரி நிர்வாகம் நிகழ்வை ரத்து செய்துள்ளது.

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்துக்கு உட்பட்ட லேடி ஸ்ரீராம் கல்லூரியின் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவின் கீழ் "அரசியலமைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட அம்பேத்கர்" என்ற தலைப்பின் கீழ் நிகழ்ச்சி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் சிறப்பு பேச்சாளராக பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் குரு பிரகாஷ் பாஸ்வான் கலந்துகொள்வார் என குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.

English summary

The college administration has canceled an event at Lady Shriram College after students protested against an invitation extended to a BJP spokesperson to address about Ambedkar on his birthday: லேடி ஸ்ரீராம் கல்லூரியில் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் குறித்து உரையாற்ற பாஜக செய்தித்தொடர்பாளருக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் கல்லூரி நிர்வாகம் நிகழ்வை ரத்து செய்துள்ளது.