விஐபி கலாச்சாரத்திற்கு எதிரான 'ஆம் ஆத்மி' அமைச்சரா இப்படி.. சிறைக்குள் மசாஜ்.. வெளியான வீடியோ

டெல்லி: குஜராத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் விருவிருப்படைந்துள்ள நிலையில், தற்போது திகார் சிறையில் உள்ள ஆம் ஆத்மியின் டெல்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயின் தொடர்பான பழைய வீடியோவை பாஜக மீண்டும் பகிர்ந்திருக்கிறது.

டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் 'சத்யேந்தர் ஜெயின்' சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பணியாற்றி வந்த நிலையில் 'சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற' வழக்கில் கடந்த மே 30 அன்று இவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில் கடந்த 17ம் தேதி ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தார். ஆனால் அவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது குஜராத்தில் மும்முனை போட்டி நிலவி வரும் நிலையில் சத்யேந்தர் ஜெயினின் பழைய வீடியோ ஒன்றை பாஜக பகிர்ந்திருக்கிறது.

As the election campaign in Gujarat heats up, the BJP has re-shared an old video of AAP's Delhi Health Minister Satyender Jain, who is currently in Tihar Jail. Satyender Jain, who was working as the Health Minister in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's cabinet, was arrested on May 30 in the case of 'illegal money transfer'. However, on the 17th, he had approached the court seeking bail. But he was denied bail. BJP has shared an old video of Satyendar Jain in the current three-way contest in Gujarat.