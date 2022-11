அஸ்திவாரத்துக்கே ஆபத்து.. கெஜ்ரிவாலுக்கு ‘செக்’ வைக்க பாஜக போட்ட பிளான்! டெல்லியில் இறங்கிய தலைகள்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு செக் வைக்க, டெல்லியில் பெரும் தலைகளை இறக்கி வியூகம் அமைத்துள்ளது பாஜக. பாஜகவின் இந்த வியூகத்திற்கு நல்ல பலன் கிடைத்திருக்கிறதாம்.

குஜராத்தில் பாஜக கோட்டையை தகர்க்க நினைத்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், இப்போது, டெல்லியைக் காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறாராம்.

டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தேசிய தலைவர்கள் மட்டுமல்லாது மாநிலங்களில் இருந்தும் முக்கிய புள்ளிகளை பிரச்சாரத்திற்கு இறக்கி, கெஜ்ரிவாலுக்கு கட்டையைப் போட்டிள்ளது பாஜக தலைமை.

பண்டுக்கு சான்ஸ்.. சாம்சனுக்கு பென்ச்.. கடுப்பான கேரள எம்பி! நறுக் பாய்ண்ட் - நெருக்கடியில் பிசிசிஐ

English summary

To put check mate to Aam Aadmi Party in Gujarat, BJP has set up a strategy of campaign of big heads in Delhi. This strategy of BJP has got good results. Arvind Kejriwal, who wanted to destroy the BJP stronghold in Gujarat, is now focusing more on saving Delhi.