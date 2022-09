"ஊடகங்களை பாஜக மிரட்டுகிறது.. ஆம் ஆத்மி வளர்ச்சியை ஜீரணிக்க முடியவில்லை" அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பரபர!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: ஆம் ஆத்மி கட்சி தொடர்பான செய்திகளை ஊடகங்களில் வெளியிடக் கூடாது என்று பிரதமர் மோடியின் ஆலோசகர் ஹிரேன் ஜோசி மிரட்டுவதாக டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நடப்பாண்டு இறுதியில் குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. குஜராத் மாநிலத்தில் 27 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது. இதனால் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சியினர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக ஆம் ஆத்மி தரப்பில் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், கடந்த 6 மாதங்களாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தேர்தல் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது வாக்குறுதிகள் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக மகளிருக்கான உரிமைத் தொகை, இலவச மின்சாரன், இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகை உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Said that Prime Minister's advisor Hiren Joshi has warned several TV channels owners and their editors not to give coverage to AAP party in Gujarat.