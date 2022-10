சரியான தொலைவில் பின்தொடர்ந்தோம்.. ஈரான் விமானத்திற்கு அளித்த பாதுகாப்பு பற்றி இந்திய விமானப்படை பரபர

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: ஈரானில் இருந்து சீனா சென்ற விமானத்தில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்ததையடுத்து இந்திய போர் விமானங்கள் மூலம் அந்த விமானம் எப்படி பாதுகாப்பாக சென்றது என்று இந்திய விமானப்படை தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் நாட்டின் தலைநகர் தெக்ரானில் இருந்து சீனாவுக்கு இன்று காலை பயணிகள் விமானம் ஒன்று புறப்பட்டு சென்றது.

அந்த விமானம் இந்திய வான் எல்லையில் பறந்து கொண்டிருந்ததபோது திடீரென அந்த விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மிரட்டல் வந்தது. இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

The Indian Air Force has explained how the plane flying from Iran to China in Indian airspace was made safe by Indian fighter jets after a bomb threat.