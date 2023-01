ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்களா.. மத்திய அரசு வார்னிங்.. எந்த சீரிஸ் போன்களுக்கு, ஏன் தெரியுமா?

2013 ஆண்டு வெளியான ஐபோன் 5s வழக்கொழிந்துவிட்டதாக சமீபத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனம் கூறியிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பழைய ஐபோன்களை பயன்படுத்தும் பயன்பாட்டாளர்கள் 15.5.3 Apple iOS பதிப்பை அப்டேட் செய்வதில் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த பயனாளர்கள் அதிக ஆபத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று இந்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

இன்று வரையில் ஆப்பிள் ஐபோன்கள், டேப்லெட்கள், லேப்டாப்கள் என அனைத்தும் விலையுயர்ந்ததாகவும், புகழ்பெற்றிருப்பதற்கும் காரணம் இந்நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு அம்சாம்தான். வெளியிலிருந்து யாரும் இந்த சாதனங்களை 'ஹாக்' செய்து இதிலிருக்கும் தகவல்களை திருட முடியாது என்பதால்தான் இந்த அளவுக்கு 'ஆப்பிள்' சாதனங்கள் புகழ்பெற்று இருக்கின்றன. இந்நிலையில், இந்த பாதுகாப்பு அம்சத்திற்கு புதிய அச்சுறுத்தல் உருவாகியுள்ளது.

வளர்ந்து வரும் ஹேக்கிங் டெக்னிக்கை சமாளிக தங்களது ஐபோன் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து அப்டேட்களை கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கும். இதன் மூலம் போனின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். அந்த வகையில் சமீபத்தில் Apple iOS 15.7.3 அப்டேட்டை கொடுத்தது. இது சமீபத்தில் வாங்கிய மொபைல்களுக்கு சரியாக பொருந்திவிட்டது. ஆனாால் பழைய மொபைல்களில் இதனை அப்டேட் செய்ய முடியவில்லை.

English summary

The Indian government has warned that users of older iPhones are facing problems updating to the 15.5.3 Apple iOS version, and these users are at greater risk.