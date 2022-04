மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா? 5 மாநிலத்தில் அதிகரித்த கொரோனா! தக்க நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு கடிதம்

Delhi

டெல்லி : உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் மிசோரம் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு, கொரோனா தொற்று பரவுவதைக் கண்காணிக்கவும், அதற்கேற்ப உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி கடிதம் எழுதியுள்ளது.

தொடர்ந்து 11 வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக நோய்த்தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

கடந்த ஏழு நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 35% அதிகரித்துள்ளது. டெல்லி - ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் கொரோனாவின் புதிய வழக்குகள் அதிகபட்சமாக அதிகரித்துள்ளன.

உலகம் முழுவதும் மீண்டும் வீரியமாக பரவும் கொரோனா...50,57,37,876 பேர் பாதிப்பு - 62,27,273 பேர் மரணம்

