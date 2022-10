பிரதமர் இல்லம் கட்டும் பணிக்கான டெண்டர் மீண்டும் ரத்து.. மத்திய அரசு சொன்ன காரணம் என்ன?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : தலைநகர் டெல்லியில் பிரதமர் இல்ல கட்டுமான பணி டெண்டர் மீண்டும் ரத்து செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

பிரதமர் இல்லம் கட்டுவதற்கான டெண்டர் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மீண்டும் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், மத்திய பொதுப்பணித்துறை நேற்று மீண்டும் டெண்டரை ரத்து செய்துள்ளது.

ஜனாதிபதி மாளிகையான ராஷ்டிரபதி பவன் அருகே ரூ.360 கோடியில் பிரதமர் இல்லம் கட்டுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது.

கடந்த அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி மீண்டும் டெண்டர்களை மத்திய பொதுப்பணித்துறை வெளியிட்டது. ஆனால் இதுவும் ரத்து செய்யப்படுவதாக நேற்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Union government has announced that the tender for the construction of the Prime Minister's House under Central vista has been canceled again. Central Public Works Department had invited tenders for the construction of the PM's House on July 18. It was later canceled on July 22. While the tender was released again on October 1, the tender was canceled again yesterday.