மங்கி பாக்ஸ்! ஏர்போர்டில் டெஸ்டிக்.. உறுதி ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும்? மத்திய அரசு வழிகாட்டுதல்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலக நாடுகளில்ல மங்கி பாக்ஸ் பாதிப்பு பரவ தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது குறித்து மத்திய அரசு புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இப்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வரும் நிலையில், இப்போது அடுத்த தலைவலியாக மங்கி பாக்ஸ் பாதிப்பு பரவ தொடங்கி உள்ளது. இது எங்கு அடுத்த பெருந்தொற்றாக பரவுமோ என்று பொதுமக்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் மட்டும் எண்டமிக் நோயாக இருந்த வைரஸ், இப்போது மற்ற நாடுகளிலும் பரவ தொடங்கி உள்ளது. இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்த மங்கி பாக்ஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேகமெடுக்கும் மங்கி பாக்ஸ்.. வார்னிங் தரும் WHO.. முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன? வேக்சின் போட வேண்டுமா

English summary

Central govt releases new guidelines for Monkeypox, as the cases raises: (இந்தியாவில் மிக வேகமாகப் பரவும் மங்கி பாக்ஸ் குறித்து மத்திய அரசு எச்சரிக்கை) All things to know about Monkeypox in tamil.