நிலக்கரி தட்டுப்பாடு.. மின்தடை அபாயம்.. மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு மத்திய மின்துறை அதிரடி உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக நிலக்கரிக்கு பெரும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 135 நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நாட்டின் மின் தேவையில் சுமார் 70% வரை மின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

இதில் நாட்டின் பல மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்குத் தேவையான நிலக்கரி மட்டுமே உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதிகப்படியான மின்தேவை உள்ளதால் அதிக நிலக்கரி தேவை ஏற்பட்டு தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது.

சீனாவில் நிலக்கரி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நிலக்கரிக்கு தேவை அதிகமாகி உள்ள நிலையில்ம் இதனை உற்பத்தி செய்கிற வெளிநாடுகளில் விலை அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மட்டுமே நம்பி இருப்பதால் நிலக்கரி பற்றாக்குறைக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

அப்போது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை.. இப்போது நிலக்கரி பற்றாக்குறை, அடுத்து? மத்திய அரசை விளாசும் ஆம் ஆத்மி

English summary

The Central Electricity Board has issued an action order for power plants due to shortage of coal. It said power stations should be ready to send power supply at all times