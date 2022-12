இனி எல்லாமே அக்னி வீரர்கள்தான்.. நேரடி ஆட்சேர்ப்பு கிடையாது.. மத்திய அரசு மீது காங்கிரஸ் புகார்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு நேரடி முறையில் கான்ஸ்டபிள்களுக்கு ஆட்கள் சேர்க்கப்படாது என மத்திய அரசு டெல்லியை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூறியுள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இது தேசிய பாதுகாப்பு மீதான தாக்குதல் எனவும் காங்கிரஸ் விமர்சித்திருக்கிறது.

ராணுவத்தில் குறுகிய காலத்தில் கான்ட்ராக்ட் பாணியில் ஆட்கள் சேர்க்கப்படும் என்று மத்திய அரசு கடந்த ஜூன் மாதம் அறிவித்திருந்தது.

இதன்படி 17.5 வயது முதல் 23 வயது வரை உள்ளவர்கள் இந்த பணியில் சேரலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதில் மற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் சலுகைகள் கிடைக்காது.

English summary

The Congress has alleged that the Central Government has told the Delhi High Court that there will be no direct recruitment of constables in the Indian Army for the next 10 years. Congress has criticized this as an attack on national security.