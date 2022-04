ஆலோசனை நோ! கட்சியில் சேருங்க! ’பிகே’வை பிடிக்க தூண்டில் போட்ட காங்கிரஸ்! ஓகே சொன்ன பிரசாந்த் கிஷோர்?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தேர்தல் வியூக வல்லுனர் பிரசாந்த் கிஷோரை கட்சியில் சேருமாறும், ஆலோசகராக பணியாற்ற வேண்டாம் என்றும் காங்கிரஸ் கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான அவர் கட்சியில் சேர ஆர்வம் காட்டியுள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் இன்று காங்கிரஸ் கட்சியின் சோனியா காந்தி மற்றும் முக்கிய தலைவர்களை இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார். அவர் கட்சியில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தா நிகழ்வாக கருதப்பட்டது.

இந்த சந்திப்பின் போது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் திக்விஜய் சிங், மல்லிகார்ஜூன கார்கே, ராகுல் காந்தி, கே.சி.வேணுகோபால், அம்பிகா சோனி, அஜய் மக்கான் உள்ளிட்டோரும் உடன் இருந்தனர்.

குஜராத்துக்கு குறி வைக்கும் காங்கிரஸ்? சோனியாவை சந்தித்த பிரசாந்த் கிஷோர் - கட்சியில் இணைய திட்டம்

English summary

It has been reported that the Congress has asked election strategist Prashant Kishor to join the party and not to work as an advisor, and he has expressed interest in joining the party.