முட்டாள்தனம்.. காங்கிரஸ் கட்சி வளர வாய்ப்பே இல்லை.. ராகுல்காந்தியை கடுமையாக விமர்சித்த குஷ்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛காங்கிரஸ் கட்சியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையின் மேப் முட்டாள்த்தனமாக உள்ளதாக காங்கிரஸ் தலைவர்களே கூறுகின்றனர். காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி எங்கும் மலராது. காங்கிரஸ் கட்சி வளர இனி வாய்ப்பே இல்லை. அந்த கட்சி அனைத்தையும் இழந்துவிட்டது. ஜனநாயக ரீதியாக ஆளும் கட்சிக்கு ஒரு எதிர்க்கட்சி வேண்டும். ஆனால் ராகுல்காந்தி இருக்கும் வரை எங்களுக்கு எதிர்க்கட்சி இருக்காது'' என நடிகையும் பாஜகவை சேர்ந்தவருமான குஷ்பு கூறியுள்ளார்.

ப்ளூ கிராப்ட் டிஜிட்டல் பவுன்டேஷன் சார்பில் ‛ அம்பேத்கரும் மோடியும்' என்ற தலைப்பில் சீர்த்திருத்தவாதிகள் சிந்தனையும், செயல்வீரர்களின் நடவடிக்கையும் என்ற பெயரில் புத்தகம் எழுதப்பட்டது.

இந்த புத்தகத்துக்கு இசையமைப்பாளரான இசைஞானி இளைராஜா முன்னுரை எழுதி இருந்தார். இந்த புத்தகத்தில் இளையராஜா, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அம்பேத்கருடன் ஒப்பிட்டு முன்னுரையில் குறிப்பிட்டு இருந்தார். இது கடும் சர்ச்சையானது.

சபலம்.. பேக் அக்கவுண்டை நம்பியதால் வந்த வினை.. ரூ.7 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல்.. தொக்காக தூக்கிய போலீஸ்!

English summary

Congress leaders themselves say that the Bharat Jodo Yatra map of the Congress party is stupid. The rule of the Congress party will not flourish anywhere. Congress party has no chance to grow. The party lost everything. A democratic ruling party needs an opposition party. But we will not have an opposition until Rahul Gandhi is there," said actress and BJP member Kushboo.