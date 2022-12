அவங்க பிளானே வேற.. கொரோனா எல்லாம் கிடையாது! எங்களை பார்த்து பாஜகவுக்கு பயம்! காங்கிரஸ் நறுக்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா தொற்று பாதிப்பு புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், ராகுல் காந்தி தனது யாத்திரையை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. இதற்கு பதிலளித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் பாரத் ஜடோ யாத்திரையின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவருமான சல்மான் குர்ஷித், பாரத் ஜடோ யாத்திரை நிறுத்தப்படாது என்று அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்திலிருந்து பரவியதாக சொல்லப்படும் கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் தற்போது வரை கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதுவரை 66.7 லட்சம் பேரை இந்த தொற்று பலிவாங்கியுள்ளது.

மட்டுமல்லாது 65.5 கோடி பேர் இத்தொற்றால் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர். தொற்று பாதிப்பை தடுக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், அமெரிக்கா, இந்தியா போன்ற நாடுகள் கொரோனாவுடன் வாழ பழக வேண்டும் என்று கூறி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தின.

