18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போட 186 கோடி டோஸ் தேவை.. மத்திய அரசு

டெல்லி: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட 93 முதல் 94 கோடி மக்கள் தொகையை இரண்டு முறை தடுப்பூசி போட 186 முதல் 188 கோடி தடுப்பூசி அளவு தேவைப்படும் என்று மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூலை 31 க்குள் 51.6 கோடி டோஸ்கள் கிடைக்கும் என்றும் மத்திய அரசு நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூறியது

கொரோனா தடுப்பூசிகள் தொடர்பான வழக்கில், மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில், "18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதினரின் மொத்த மக்கள் தொகை 93-94 கோடியாகும் இந்த பயனாளிகளுக்கு இரண்டு அளவுகளை நிர்வகிக்க 186 முதல் 188 கோடி தடுப்பூசி அளவுகள் தேவைப்படும்.

ஜூலை 31 க்குள் 51.6 கோடி டோஸ் அரசுக்கு கிடைக்கும். நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு முழுமையான தடுப்பூசி போட சுமார் 135 கோடி தடுப்பூசி அளவுகள் தேவைப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021இறுதிக்குள் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தடுப்பூசி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. 26 தேதி நிலவரப்படி, மொத்தம் 35.6 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்களை வாங்கியுள்ளதாகவும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

"ஃபைசர், ஜான்சன் & ஜான்சன், மாடர்னா போன்ற இந்தியாவிற்கு வெளியே கிடைக்கும் தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்கான முயற்சிகளில் இந்திய அரசு வெற்றிபெற்றால் தடுப்பூசி இயக்கம் ஒரு ஊக்கத்தை பெறும்" என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனினும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு தகுதியுள்ள நபருக்கும், அவர்கள் ஏழையோ பணக்காரரோ யாராக இருந்தாலும், இலவச தடுப்பூசி நிச்சயம் தருவோம் என்று உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மத்திய அரசு உறுதியளித்தது.

நாட்டில் உற்பத்தியாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் தடுப்பூசி அளவுகளில் 75% அளவை மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு பிரித்து வழங்கி வருகிறது.

