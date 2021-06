'கோவாக்சின் விலை வாட்டர் பாட்டிலைவிட குறைவாக இருக்கும்..' பழைய வீடியோ வைரல்.. திடீர் விலை உயர்வு ஏன்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் விலை ரூ 1410ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பாரத் பயோடெக் நிறுவனர் கிருஷ்ணா எல்லா, கோவாக்சின் விலை வாட்டர் பாட்டிலை விடக் குறைவாக இருக்கும் என்று கூறும் பழைய வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா பரவலின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

அதேபோல உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரத்தைக் கடந்தது. குறிப்பாகக் கடந்த மே மாதத்தில் தான் கொரோனா பாதிப்பும் சரி, உயிரிழப்பும் சரி மிக மோசமான ஒரு நிலையில் இருந்தது.

English summary

Bharat Biotech CMD Dr. Krishna Ella says vaccine price will be lesser than water bottle in a video that's viral on social media. Covaxin's current price is Rs 1410 per dose.