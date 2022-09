ஆபரேஷன் ஆக்டோபஸ்! அம்பலமானது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். தொடர்புகள்- நெருக்கடியில் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா!

Delhi

டெல்லி: இஸ்லாமியர்கள் அமைப்பான பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா (Popular Front of India-PFI)-வின் நிர்வாகிகளின் வீடுகள், அலுவலகங்கள் சோதனையிடப்பட்டு 106 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைக்கு ஆபரேஷன் ஆக்டோபஸ் என மத்திய அரசு பெயரிட்டிருந்ததாம். இந்த சோதனைகளின் போது பிஎப்ஐ அமைப்பின் மூத்த தலைவர்கள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். பயங்கரவாத இயக்கத்துக்கு ஆட்சேர்ப்பில் ஈடுபட்டதும் அம்பலமாகிவிட்டதாகவும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாடு உட்பட 11 மாநிலங்களில் கடந்த 22-ந் தேதியன்று தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி, அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் இணைந்து அதிரடி சோதனை நடத்தினர். பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியாவின் நிர்வாகிகள், அறக்கட்டளைகள், அவை நடத்தும் மதப் பள்ளிகளான மதராசாக்கள் என அத்தனையும் சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டன.

Sources said that Crackdown on Popular Front of India was named Operation Octopus. Over 106 PFI members were arrested in multiple raids carried out by a joint team of NIA, ED & state police across 11 states on 22nd September.