சீட் பெல்ட் அணியாததால் தப்பிய ரிஷப் பண்ட்.. முதுகு, தலையில் பலத்த காயம்.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் கார் விபத்தில் சிக்கியதால், சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக முதுகு மற்றும் தலை பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ரிஷப் பண்டிற்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்ய வேண்டிய தேவை இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனிடையே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பண்ட், விரைந்து குணமடைய வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இளம் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட். ஜாம்பவான் வீரர் தோனிக்கு பின், அவரது இடத்தை எவ்வித சிரமமின்றி ரிஷப் பண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தார். குறிப்பாக டெஸ்ட் போட்டிகளில் ரிஷப் பண்ட் ஆட்டம் சர்வதேச ரசிகர்களையும் பிரம்மிக்க வைத்தது.

அண்மையில் வங்கதேச அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணிக்காக சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தினார். முதல் போட்டியில் இந்திய அணி திணறிய போது, அதிரடியாக விளையாடி இந்திய அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டார்.

