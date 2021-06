விந்தணு எண்ணிக்கை குறைந்து மலட்டுத்தன்மை.. கொரோனாவால் புதிய சிக்கல்.. உடனே டெஸ்ட் முக்கியம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: கண், காது, வயிறு, சிறுநீரகம், கணையம், நெஞ்சு என உடலில் பல்வேறு பாகங்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று, கடைசியில் விந்துப்பையையும் பாதிப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து ஆண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனின் சுவாசப்பாதையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த மரணத்தை விளைவிக்கும் நோய் என்று மட்டுமே கண்டறியப்ட்டது. ஆனால் உடலின் பல்வேறு பாகங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருவது அடுத்தடுத்த ஆய்வுகளில் தெரியவந்தது.

அந்த வகையில் ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படுத்துவதாக கடந்த ஓராண்டாக பரவலாக பேசப்பட்டும் வந்தது. இந்நிலையில் தற்போது நடக்கும் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கையில் கொரோனா ஆண்மை குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும் என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

English summary

The study found that the corona virus infection, which affects various parts of the body such as the eyes, ears, stomach, kidneys, pancreas and chest, may be eventually affect the sperm. It has been shown to reduce the number of sperm and cause infertility in men.