டெல்லி இளம்பெண் மரணத்தில் ட்விஸ்ட்.. போதை.. காருக்கு அடியில் சிக்கியது அவங்களுக்கு தெரியும்! பகீர்!

டெல்லி : டெல்லியில், இளம்பெண் ஒருவர் காரில் பல கி.மீ தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு உயிரிழந்த நிலையில், அந்தப் பெண்ணுடன் சென்ற தோழி பரபரப்பு தகவலை தெரிவித்துள்ளார். பலியான இளம்பெண் குடிபோதையில் இருந்ததாகவும், காரில் இடித்தவர்கள் அந்த இளம்பெண் காரின் அடியில் சிக்கி அலறியது தெரிந்தே வேகமாக ஓட்டிச் சென்றனர் என்றும் அவர் கூறியுள்ளது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் புத்தாண்டு இரவில் இளம்பெண் ஒருவர், காரில் பல கிலோ மீட்டர் தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், காரில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு பலியான அஞ்சலியின் ஸ்கூட்டியில் பின்புறத்தில் அமர்ந்து நிதி என்ற அவரது தோழி பயணித்தது சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் தெரியவந்தது.

இந்த சம்பவத்தில் சாட்சியான அஞ்சலியின் தோழி நிதி செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, அஞ்சலி குடிபோதையில் இருந்ததாகவும், காரில் சென்றவர்கள், அஞ்சலி வாகனத்தில் சிக்கியது தெரிந்தே ஓட்டியதாகவும் பரபரப்பு தகவலைத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“My friend Anjali got stuck under the car. The men knew that a girl had rolled under their car. They deliberately ran over her. They knew. The girl was stuck under the car and she was screaming. I felt so hopeless that I went home," Delhi horror victim Anjali's friend Nidhi told.