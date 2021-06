உடனே ஆக்சன் எடுங்க.. உருமாறிய 'டெல்டா பிளஸ்' வைரஸ்.. மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு வார்னிங்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : மிகவும் தீவிரமான ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் உருமாறிய டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு, உடனடியாக கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநிலங்களை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

டெல்டா பிளஸ் மரபணுமாற்ற வைரசின் பரவக்கூடிய தன்மை, நுரையீரல் உயிரணுக்களில் இந்த வைரஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு, நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளிடம் தப்பிக்கும் குணம் ஆகியவை குறித்து குறிப்பிட்டு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மாநிலங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வைரஸ் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும். கடுமையான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்திய சுகாதார துறை அமைச்சகம், சோதனையை தீவிரப்படுத்தி டெல்டா பிளஸ் பாசிட்டிவ் வந்த நபர்களை உடளே கண்டறிந்து தொற்று நோய் பரவுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் சுகாதாரதுறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

The Union Health Ministry has warned States that the delta plus variant, which is currently a variant of concern, has increased transmissibility, stronger binding to receptors of lung cells and potential reduction in monoclonal antibody response.