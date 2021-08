அமளிக்கு நடுவேயும் காரியத்தை சாதித்த மத்திய அரசு.. 2014க்கு பிறகு ராஜ்யசபாவில் அதிக சட்டங்கள் பாஸ்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பெகாசஸ் உளவு விவகாரத்தால் அவை நடவடிக்கைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் 2014ம் ஆண்டுக்கு பிறகு, அதிகபட்சமாக இந்த மழைக்கால கூட்டத் தொடரில்தான் அதிகப்படியான சட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

நீங்க நம்பலைன்னாலும் அதுதான் நெசம்.. அவ்வளவு வேக வேகமாக சட்ட மசோதாக்கள் பாஸ் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஜூலை 19ம் தேதி முதல் நாடாளுமன்ற மழைக் கால கூட்டத் தொடர் துவங்கியது. ஆனால் இஸ்ரேல் நிறுவனத்திடமிருந்து பெகாசஸ் என்ற உளவு சாப்ட்வேரை வாங்கி இந்திய எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், நீதிபதிகள், பத்திரிக்கையாளர்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக ஊடகங்களில் முந்தைய நாளில் செய்தி கட்டுரை வெளியானது. இந்த பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிரொலித்ததால் தொடர்ந்து அவை அலுவல்கள் முடங்கின.

English summary

Despite the highest disruption in the recently concluded monsoon session of Parliament in the last seven years, the number of bills passed per day during this session of Rajya Sabha was the second-highest since 2014, said sources.