சீனாவுக்கு செக்.. இந்திய கடற்படையில் இணையும் நாசகார போர்க்கப்பல்.. இத்தனை பாதுகாப்பு அம்சங்களா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியப் பெருங்கடலில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியா தனது கடற்படை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட மர்மகோவா போர்க்கப்பல் நாளை இந்திய கடற்படையுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

ஆசியாவின் சக்தி வாய்ந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது. ஒட்டுமொத்த ஆசியாவிலும் ஆதிக்கம் செலுத்த நினைக்கும் சீனாவிற்கு சவால் விடுக்கும் ஒரே நாடாக இந்தியா உள்ளது.

இதனால், இந்தியா மீது கோபம் கொண்டுள்ள சீனா அவ்வப்போது பல வழிகளில் இடைஞ்சல் கொடுத்து வருகிறது.

