எது எய்ட்ஸா? ஓபிஎஸ் மகனுக்கு தமிழில் மத்திய அமைச்சர் பதில்! ஒன்னுமே புரியல.. கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பள்ளிகளில் சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்துத் தருவது குறித்து மக்களவை கேள்வி நேரத்தில் அதிமுக எம்பி ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தமிழில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்து உள்ள நிலையில், அதில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கங்கள் தெளிவாக இல்லாமல் பிழையாக மொழி பெயர்க்கப்பட்டு உள்ளதாக விமர்சனம் எழுந்து உள்ளது.

"கல்விக்கான ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தகவல் அமைப்பின் அறிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு, உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் உட்பட 58,801 பள்ளிகளில் 17,579 பள்ளிகளில் மட்டுமே அடிப்படை வசதிகள் உள்ளன என்பது உண்மையா?

அப்படியானால், சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகள் உட்பட, சாய்வுப் பாதைகள், கைப்பிடிகள் மற்றும் சக்கர நாற்காலி அணுகல் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கு அரசாங்கம் ஏதேனும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியிருக்கிறதா?அப்படியானால், அதன் விவரங்கள் மற்றும் இது தொடர்பாக அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? என்று ரவீந்திரதாத் மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given a written reply in Tamil to the question raised by AIADMK MP O.P. Ravindranath during the Lok Sabha Question Time about providing basic facilities to special children in schools, but the explanations given in it are not clear and have been translated incorrectly.