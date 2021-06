'சீனா, பாகிஸ்தானுடன் காங்கிரஸ் ரகசிய ஒப்பந்தம் '.. பாஜக கடும் விமர்சனம்.. காரணம் என்ன தெரியுமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் காஷ்மீருக்கு மீண்டும் சட்டப்பிரிவு 370ஐ கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் எனக் காங்கிரஸ் தலைவர் திக்விஜய் சிங் கூறியதைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ள பாஜக, அவர் பாகிஸ்தான் நாட்டுடன் ரகசிய ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாக விமர்சித்துள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழக்கும் வகையில் சட்டப்பிரிவு 370 இருந்தது. இதனை மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்தது.

மேலும், ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான விவாதங்கள் தற்போது வரை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Congress leader Digvijaya Singh said the revocation of Article 370 and stripping Jammu and Kashmir of statehood was an “extremely sad” decision and his party will have a “relook” at the issue. BJP accusing him of speaking against India and in agreement with Pakistan.