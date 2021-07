பெகாசஸ் விவகாரம்... தொடர்ந்து முடங்கும் நாடாளுமன்றம்.. மக்களின் வரிப்பணம் ரூ 133 கோடி வீண்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெகசாஸ் விவகாரம் காரணமாக நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து முடங்கியுள்ள நிலையில், இதனால் பொதுமக்களின் வரிப்பணம் ரூ 133 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சரியாக நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக பெகாசஸ் விவகாரம் வெளியானது. இஸ்ரேல் நாட்டின் என்எஸ்ஓ குரூப் நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை மூலம் ஒருவரது மொபைலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இதன் மூலம் ஒருவர் யாருடன் என்ன பேசுகிறார், எங்குச் செல்கிறார் என அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். அதாவது அவர் செல்போனின் அனைத்து விஷயங்ளையும் கண்காணிக்க முடியும்.

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் களைகட்டிய விவசாயிகள் நாடாளுமன்றம்... பேச்சுவார்த்தை தயார்- வேளாண் அமைச்சர்

English summary

More than ₹ 133 crores in taxpayer money has been lost because of parliament disruptions in the monsoon session. the deadlock between Prime Minister Narendra Modi's administration and the opposition over the Pegasus snooping scandal.