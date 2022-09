ஓடும் ரயிலை துரத்திச்சென்று டெலிவரி.. டன்சோ ஊழியருக்கு குவியும் பாராட்டு! தீயாக பரவும் வீடியோ!

Delhi

டெல்லி: ஓடும் ரயிலை துரத்திச்சென்று டன்சோ டெலிவரி ஊழியர் ஒருவர் பார்சலை உரியவரிடம் ஒப்படைக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அந்த டன்சோ ஊழியருக்கு நெட்டிசன்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஹோட்டல்களில் உணவு தொடங்கி மளிகை பொருட்கள், மருந்து பொருட்கள், பக்கேஜ்கள் என அனைத்தும் இப்போது வீட்டில் இருந்தபடியே ஆர்டர் செய்து வீட்டு வாசலிலேயே பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு வசதி பெருகிவிட்டது.

ஸ்விக்கி, சோமோட்டோ போன்ற உணவு விநியோக நிறுவனங்களுக்கு ஈடாக டன்சோ நிறுவனம் மளிகை பொருட்கள் தொடங்கி காய்கறி மற்றும் பக்கேஜ்கள் என பல பொருட்களையும் விநியோகிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

A video of a Dunzo delivery employee chasing a moving train and handing over a parcel to the rightful person is going viral on social media. Many netizens are praising the Dunzo employee.