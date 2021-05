10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு.. 62% அளவுக்கு ராக்கெட் போல உயர்ந்த சமையல் எண்ணை விலை.. மக்கள் திண்டாட்டம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் விலை இப்போது கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

வனஸ்பதி, சோயா, பாமாயில், சூரியகாந்தி எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான எண்ணெய் விலைகளும் உயர்ந்ததன் காரணமாக கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டால் இப்போது 62 சதவீதம் அளவிற்கு விலையேற்றம் காணப்படுவதாக மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஸ்டாலினால் எனக்கு கொரோனா..1 கோடி தரனும்.. டுவிட்டரில் வந்த டுமீல் கோரிக்கை.. விசாரிச்சா மேட்டர் வேற

எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து விட்ட நிலையில் அதைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து உற்பத்தியாளர்களுடன், ஒரு மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்தி உள்ளது.

English summary

The price of cooking oil has now risen sharply to levels not seen in the last 10 years. Prices of all types of oil, including vanaspati, soybean, palm oil, sunflower oil, peanut oil and essential oil, have risen by 62 per cent year-on-year, according to the data.