'நீங்க செஞ்சது ரொம்ப தப்பு..'டெல்லி சிறுமி பாலியல் வன்புணர்வு விவகாரம்..ராகுலுக்கு பேஸ்புக் நோட்டீஸ்

டெல்லி: 9 வயது தலித் சிறுமி டெல்லியில் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், அப்பெண்ணின் பெற்றோர் படத்தைப் புகைப்படத்தில் உடனடியாக நீக்குமாறு ராகுல் காந்திக்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

டெல்லி நங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த 9 வயது தலித் சிறுமி கடந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி அங்குள்ள மயானத்தின் பூசாரி மற்றும் 3 பேரால் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இது நாடு முழுவதும் பேரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

டெல்லி போலீஸ் உள் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வருவதால் இந்த விவகாரத்தில் விரைவில் நடவடிக்கை எடுத்து நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வலியுறுத்தியிருந்தார்.

ராகுல் காந்தி ஷேர் செய்த போட்டோவால் நெருக்கடியில் பேஸ்புக்..விளக்கம் தர குழந்தைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ்

Facebook issued a notice to Congress leader Rahul Gandhi on his Instagram post where the identity of the parents of a minor victim had been disclosed. Rahul Gandhi's Twitter account is blocked temporarily.