ஒரு டுவிட்டுக்கு ரூ.2 கோடி வாங்கினேனா?. . முகமது ஜூபைர் பரபர பதில். .

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: சர்சைக்குரிய வகையில் டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டதால் கைதாகி தற்போது திகார் சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்துள்ள முகம்மது ஜூபைர், ஒரு டுவிட்டுக்கு ரூ.2 கோடி வாங்கினேனா என்று தன் மீது கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கும் பதில் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்திகளின் உண்மை தன்மையை சரிபார்க்கும் இணையதள நிறுவனமாக இயங்கி வருகிறது 'ஆல்ட் நியூஸ்' எனப்படும் செய்தி தளம். இந்த இணையதள நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனராக முகமது ஜூபைர் செயல்பட்டு வருகிறார்.

கடந்த 2018-ம் ஆண்டு தனது அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் முகமது ஜூபைர் ஒரு புகைப்படத்தை பதிவிட்டு அதில், கருத்து ஒன்றையும் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் அவர் வெளியிட்டிருந்த கருத்து சிறிது நேரத்த்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மேலும் அவரது கருத்து மத உணர்வை புண்படுத்தும் வகையில் உள்ளதாக டெல்லி போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் டெல்லி போலீசாரும் முகமது ஜூபைரை கடந்த மாதம் 28-ம் தேதி கைது செய்தனர். இதையடுத்து போலீசார் முகமது ஜூபைரை டெல்லி திகார் சிறையில் அடைத்தனர்.

அதெப்படி இந்து சாமியார்களை விமர்சிக்கலாம்? ஆல்ட் நியூஸ் முகம்மது ஜுபைர் மீது உ.பி. பாஜக அரசு வழக்கு!

English summary

Fact checker Mohammed Zubair said that he will continue to work as he used to. Also denied the allegation that he received ₹ 2 crore for his tweets.