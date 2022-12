ஓமிக்ரானை விட ஆபத்தானதா XBB வைரஸ்? இணையத்தில் பரவும் பொய்கள்.. மத்திய சுகாதாரத்துறை கொடுத்த அலர்ட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரானை விட ஆபத்தான XBB வைரஸ் பரவி வருவதாக தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. மேலும் இணையத்தில் குறிப்பாக வாட்ஸ் அப்பில் பொய்யான தகவல்கள் பரவி வருவதாகவும் இதற்கு மக்கள் பயப்பட வேண்டாம் எனவும் சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனாவை மக்கள் மெல்ல மெல்ல மறக்க தொடங்கியிருக்கும் சூழலில் தற்போது மீண்டும் பூதாகராமாக மாறி வருகிறது கொரோனாவின் புதிய வகை மாறுபாடு.

சீனாவை நடுங்க வைத்துக் கொண்டு இருக்கும் பிஎப் 7 என்ற வைரஸ் மாறுபாடானது அந்நாட்டில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது.

44 ஏக்கர் பினாமி.. கோவையில் திமுக எம்பி ஆ ராசாவின் ரூ.55 கோடி நிலம் முடக்கம்..அமலாக்கத்துறை அதிரடி

English summary

There were reports on social media that a new variant of Omicron, XBB-variant, is spreading and it is more virulent than the delta variant virus and can cause casualties. However, this is a fake news and the central health department has advised not to share it with anyone.