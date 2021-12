டெல்லியில் முடிவுக்கு வந்தது போராட்டம்... வெற்றிக் களிப்புடன் வீடு திரும்பும் விவசாயிகள்

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: விவசாயிகளின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக டெல்லியில் நடைபெற்று வந்த விவசாயிகளின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.

சூறாவளியில் சிக்கி 6 அமேசான் ஊழியர்கள் பலி – இதயம் உடைந்துவிட்டதாக ஜெஃப் பெசோஸ் உருக்கம்

போராட்டம் நிறைவு பெற்றதை அடுத்து டெல்லியில் தங்களது கூடாரங்களை காலி செய்த விவசாயிகள் வீடு திரும்ப தொடங்கி உள்ளனர். தற்போது டெல்லி மாநில எல்லையில் வெற்றிக் களிப்புடன் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என மகிழ்ச்சியுடன் விவசாயிகள் வீடு திரும்ப தொடங்கி உள்ளனர்.

English summary

The farmers' struggle that had been going on in Delhi for the last one and a half years came to an end when the Central Government accepted all the demands of the farmers. Farmers who vacated their tents in Delhi after the end of the struggle are starting to return home. Currently, farmers are starting to return home as a celebration of victory at the Delhi state border.