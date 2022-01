ஓமிக்ரான் அறிகுறிகள் 20 டைப் இருக்குதாம்! தலைவலி to டேஸ்ட் இன்மை.. லிஸ்ட் போட்ட விஞ்ஞானிகள்.. உஷார்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு லேசானது என்று ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டாலும் இப்போது விஞ்ஞானிகள் தங்கள் கருத்திலிருந்து பின் வாங்கத் தொடங்கியுள்ளனர். டெல்டாவை விட லேசானதுதானே தவிர ஓமிக்ரான் ஏகப்பட்ட பக்க விளைவுகளையும், நோய் அறிகுறிகளையும் ஏற்படுத்துகிறது என்பது நிபுணர்கள் கருத்தாக உள்ளது.

Omicrons 20 Symptoms Revealed! How Long They Last | OneIndia Tamil

உடம்பில் பெரும் சோர்வு போன்றவை ஓமிக்ரானுக்கான பொதுவான அறிகுறி என்றபோதிலும், வேறு சில அறிகுறிகளும் நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுகிறது.

பலரும் சாதாரண காய்ச்சல் என்று நினைத்து மெத்தனமாக இருப்பதால் பரிசோதனை செய்து கொரோனாவா என்று அறிய முற்படாத நிலை இந்தியாவில் உள்ளது. ஆனால் 3 நாட்களுக்கு மேலும் காய்ச்சல் இருந்தால் தயவு செய்து மருத்துவரை பார்த்து உரிய துணை மருந்துகளை எடுக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

ஈ-காமர்ஸ் நிறுவனமா ஸ்னாப்டீல் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி குணால் பாஹ்லுக்கும் கொரோனா வைரஸின் ஓமிக்ரான் வேரியண்ட் தாக்கியுள்ளதாம். ஆனால், அது லேசுபட்ட அறிகுறி இல்லை. மக்களே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று அவர் எச்சரிக்கை செய்துள்ளார். சரி அப்படி என்ன வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதோ ஒரு எச்சரிக்கை பதிவு.

English summary

Omicron symptoms in Tamil: Although it was initially said that the symptoms of the Omicron virus was mild, scientists are now beginning to back away from their idea. Experts believe that Omicron, which is milder than Delta, causes a number of side effects and symptoms.