5 மாநில தேர்தல்: பிரசார பேரணி, பொது கூட்டம் நடத்த 31-ந்தேதி வரை தடை.. சில தளர்வுகளும் அறிவிப்பு

டெல்லி: கொரோனா பரவல் காரணமாக தேர்தல் நடைபெறும் 5 மாநிலங்களில் பேரணி, பொது கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான தடையை 31-ந்தேதி வரை நீட்டித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதே வேளையில் சில தளர்வுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தராகண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. 5 மாநிலங்களிலும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதல் மார்ச் 7ம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது.

உத்தர பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது. பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், கோவா மாநிலங்களில் பிப்ரவரி 14ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

English summary

The Election Commission of India (ECI) has extended the ban on holding rallies and public meetings in five states due to the spread of corona till the 31st. At the same time some relaxations have been given