எப்போது 2ஆம் டோஸ் போட்டுக் கொண்டீர்கள்? பூஸ்டர் டோஸ் எப்போது எடுக்கலாம்.. வெளியான அதிமுக்கிய தகவல்

டெல்லி: வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் precaution dose எனப்படும் கூடுதல் டோஸ் போடும் பணிகள் தொடங்கவுள்ள நிலையில், 2ஆம் டோஸ் செலுத்தி எத்தனை மாதத்திற்குப் பிறகு 3ஆவது டோஸ் போடப்படும் என்பது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி 16ஆம் தேதி வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் அது படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

நாட்டில் தற்போது வரை 125 கோடி வேக்சின்கள் போடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 60% பேருக்குக் குறைந்தது ஒரு டோஸ் வேக்சினும் 41% பேருக்கு 2 டோஸ் வேக்சினும் போடப்பட்டுள்ளது.

The gap between the second dose of Covid-19 vaccine and the third is likely to be nine to 12 months. PM Modi said the precaution dose will also be available from January 10 next year.