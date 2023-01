இதுவரை வெளிவராத 2011 உலகக்கோப்பை ரகசியம்.. இறுதிப்போட்டியில் தோனி சொன்ன விசயம்! கம்பீர் ஓபன் டாக்

Delhi

டெல்லி: உலகக்கோப்பை 2011 தொடர்பான பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தாலும், இதுவரை வெளியாத புதிய தகவலை இந்திய அணியின் முன்னாள் பேட்ஸ்மேன் கவுதம் கம்பீர் தெரிவித்து உள்ளார். மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் இலங்கைக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் தோனியுடன் ஜோடி அமைத்து விளையாடியபோது அவர் தன்னிடம் தெரிவித்த தகவலை கம்பீர் பகிர்ந்து உள்ளார்.

தற்போதைய இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடம், இந்திய அணிக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மிகச்சிறந்த ஆண்டு எது என்று கேட்டால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு 2011 என்று சொல்வார்கள்.

காரணம் கபித் தேவ் தலைமையிலான இந்திய அணிக்கு பிறகு எம்.எஸ். தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி அந்த ஆண்டில் ஐசிசி உலகக்கோப்பையை வென்றது.

Former batsman of the Indian cricket team Gautam Gambhir said new information which has not been published so far. Gambhir shared what Dhoni told him when he was paired with him in the final against Sri Lanka at the Wankhede Stadium in Mumbai.