கணிதத்தில் கெட்டிக்காரர்கள் யார்? மாணவிகளா.. மாணவர்களா.. கல்வி அமைச்சகத்தின் சர்வேயில் ‛சர்ப்ரைஸ்’

டெல்லி: இந்தியா முழுவதும் மாநிலங்கள் வாரியாக மாணவ-மாணவிகளின் கற்றல் திறன் தொடர்பாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் சர்வே ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. அதில் பாடவாரியாக கற்றல் திறனில் சிறந்தவர்கள் மாணவிகளா? மாணவர்களா? என்பதற்கு விடை கூறப்பட்டுள்ளது.

மத்திய கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் அடிக்கடி மாணவ-மாணவிகளின் கற்றல் திறன், மாநிலங்களின் கல்வி அறிவு, தேர்ச்சி சதவீதம் தொடர்பாக பல்வேறு சர்வேக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் தற்போது மத்திய கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் ‛நேஷனல் அச்சிவ்மென்ட் சர்வே' மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் 12ம் தேதி சர்வே நடந்தது.

The Union Minister of Education conducted a state-wise survey on the learning ability of students across India. The results of this survey are currently being published. Are the students the best in learning ability as a subject? Students? The answer is here.