5 நாட்களுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீர்கள்.. தீயாய் வீசும் காற்று.. டெல்லி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ராஜஸ்தான், உத்தரபிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வெயில் கடுமையாக இருக்கும். பெரும்பாலான பகுதிகளில் அனல் காற்று வீசும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது

இந்தியாவில் அக்னி நட்சத்திர காலம் ஆரம்பிக்கப் போகிறது. மே 4ஆம் தேதி முதல் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பமாகிறது. நாடு முழுவதும் பல மாநிலங்களில் அனல் காற்று வீச ஆரம்பித்து விட்டது.

வட இந்தியாவில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. 110 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்கு மேல் வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது. சாலைகளிலேயே ஆம்லேட் போடும் அளவிற்கு வெயில் பட்டையை கிளப்புகிறது. வெப்ப நிலை அதிகரித்துள்ள தால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு...அம்மாடியோவ்! 7,306 பணியிடங்களுக்கு 21 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்

மகாராஷ்டிரா உட்பட பல மாநிலங்களில் மின்சார தேவை அதிகரித்துள்ளது. ராஜஸ்தானில் தொழிற்சாலைகளுக்கு 4 மணி நேர மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குஜராத், ஆந்திராவை தொடர்ந்து தொழிற்சாலைக்கு மின்தடை அறிவித்த 3வது மாநிலமாக ராஜஸ்தான் உள்ளது. அதேபோல கிராமப் பகுதிகளிலும் மின்தடை நிலவி வருகிறது.

English summary

Heatwave 5 states: (5 மாநிலங்களில் அனல் காற்று ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை) The weather will be harsh for the next 5 days in 5 states including Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana. The Indian Meteorological Department has forecast hot air in most parts of the state. Orange alert has been issued for these 5 states due to rising temperature.