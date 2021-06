வேக்சின் மட்டும் போதும்.. 95% வரை உயிரிழப்பை குறைகிறது.. புதிய ஆய்வு.. அடித்து கூறும் ஐசிஎம்ஆர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசியின் ஒரு டோஸ் 82%, இரண்டு டோஸ்கள் 95% வரையும் கொரோனாவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளைத் தடுப்பது ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிராகத் தடுப்பூசிகளே ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பொதுமக்களுக்கு விரைவாகத் தடுப்பூசிகளைச் செலுத்துவதன் மூலமே வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதையே வலியுறுத்துகின்றனர். இந்நிலையில், தடுப்பூசிகள் கொரோனா உயிரிழப்புகளை எந்தளவு தடுக்கிறது என்பது குறித்த ஆய்வு முடிவை ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

A single dose of the Covid 19 vaccine is effective in preventing deaths. Vaccine effectiveness in preventing Covid-19 deaths with one and two doses was 82 percent and 95 percent respectively.