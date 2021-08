மிக விரைவில் 3ஆம் அலை? அரசு கூறியதை போல டிசம். 31க்குள் அனைவருக்கும் வேக்சின் சாத்தியமா? முழு தகவல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் அனைவருக்கும் வேக்சின் போடப்பட்டும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதேநேரம் இது சாத்தியமான ஒன்று தானா என்ற கேள்வியும் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.

உலகில் தற்போது இருக்கும் சூழலில் கொரோனா வேக்சின் மட்டுமே வைரஸை தடுக்க ஒரே வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது வரை வைரசால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க முறையான வழிமுறைகள் உருவாக்கப்படவில்லை.

அதேபோல பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற ஆய்வுகளிலும் 2 டோஸ் வேக்சின் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் எளிதாக கொரோனாவை வெல்ல முடிவது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து வேக்சின் போடும் பணிகளை உலக நாடுகள் வேகப்படுத்தியுள்ளது.

India needs 1 crore jabs a day now to fully vaccinate the entire adult population by December 31. Health experts and doctors have suggested vaccinating as much population as possible before the third Covid wave hits the country in September.