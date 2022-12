8 மேஜர் பாயிண்ட்.. கொரோனாவில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி? இந்திய மருத்துவ சங்கம் புது ‛அட்வைஸ்’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பை அதிகரித்து வரும் ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 திரிபு வைரஸ் இந்தியாவிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் மத்திய அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் இந்திய மருத்துவ சங்கம் (ஐஎம்ஏ) சார்பில் 8 முக்கிய பாயிண்டுகளை குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்கு அட்வைஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 திரிபு வைரஸால் தான் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த ஆண்டுகளை விட அதிகரித்துள்ளது. சீனாவை தவிர மேலும் சில நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால் உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலையடைந்துள்ளது. மேலும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என அட்வைஸ் வழங்கி உள்ளது.

பிஎப்.7 வகை கொரோனா வைரஸ்.. சீனைவை போல் இந்தியாவில் வேகம் காட்டுமா? ஆதார் பூனாவல்லா சொன்ன ஆறுதல்

English summary

The Omicron BF7 strain of the virus that is causing the corona virus in China has also been detected in India. Due to this, the central government is taking various precautionary measures. In this case, the Indian Medical Association (IMA) has mentioned 8 important points and given advice to the public.