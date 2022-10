காங்கிரஸ் கட்சியின் ரிமோட் கன்ட்ரோலை கைவிடுகிறது நேரு குடும்பம்?சோனியா சொன்ன ஒற்றை பதிலால் பரபரப்பு!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் ரிமோண்ட் கட்ரோல் நேரு குடும்பம் என்ற நிலைமையை மாற்ற சோனியா காந்தி விரும்புவதாகவே தெரிகிறது. டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களித்த பின்னர் சோனியா தெரிவித்த பதில்தான் இப்போது ஹாட் விவாதமாகி உள்ளது.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு 22 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இப்போதுதான் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. 2000-ம் ஆண்டு தேர்தலில் சோனியா காந்தி, ஜிதேந்திர பிரசாதா மோதினர். அத்தேர்தலில் சோனியா காந்தி வென்றார்.

தற்போது காங்கிரஸ் தலைமை பொறுப்பில் இருந்து விலகி நிற்க நேரு குடும்பம் முடிவு செய்திருக்கிறது. அதனால் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே, சசி தரூர் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு இன்று காலை 10 மணி முதல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Congress interim president Sonia Gandhi said that I have been waiting for a long time for this thing on the party's presidential election.