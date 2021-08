குழந்தைகளுக்கு கொரோனா வேக்சின் எப்போது கிடைக்கும்.. பள்ளிகள் திறப்பு பாதுகாப்பானதா? பளீச் பதில்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் சிறார்களுக்கான கொரோனா வேக்சின் அடுத்த மாதம் முதல் கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று ஐசிஎம்ஆரின் தேசிய வைராலஜி இன்ஸ்டிடியூட் இயக்குநர் பிரியா ஆபிரகாம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் வேக்சின் பணிகள் நடந்து வருகிறது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்குத் தொடங்கி வேக்சின் பணிகள் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

நாட்டில் 18+ அனைவருக்கும் வேக்சின் போடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் இதுவரை சிறார்களுக்குச் செலுத்த எந்தவொரு வேக்சினுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை.

English summary

India is likely to have an indigenous Covid-19 vaccine for children by September. phase II and III trials of Covaxin for the 2-18 age group.