ச்சா இவ்வளவா? ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளை அதிகம் உட்கொள்ளும் இந்தியர்கள்.. அதிர்ச்சி தரும் டேட்டா

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியர்கள் கொரோனா காலத்திலும் அதற்கு முன்பாகவும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை (Antibiotics) அதிக அளவு பயன்படுத்தியுள்ளதாக மருத்துவ ஆய்விதழ் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியர்கள் அசித்ரோமைசின் போன்ற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை அதிக அளவு பயன்படுத்துகின்றனர் என்று கூறும் இந்த இதழ், இந்த மருந்துகளில் பெரும்பாலானவை மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டாளரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

'லான்செட்' ரீஜினல் ஹெல்த் ஆய்விதழில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தியாவில் சமீப காலமாக மருந்துகளின் பயன்பாடுகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த ஆய்வு செய்தி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

மூக்கு வழியே கொரோனா தடுப்பு மருந்து- பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்!

English summary

A medical journal has reported that Indians have used a lot of antibiotics during and before Corona. The journal claims that Indians are overusing antibiotics such as azithromycin, but also notes that most of these drugs are not approved by the central drug regulator. The information was published in the 'Lancet' regional health journal. The news of the study is seen as important given the increasing use of the drug in India in recent times.