ரஷ்யா-உக்ரைன் போர்.. சுதந்திரமான விசாரணைக் குழு வேண்டுமா? UNHRC வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்த இந்தியா..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ரஷ்யா-உக்ரைன் நெருக்கடி தொடர்பாக சுதந்திரமான விசாரணைக் குழுவை அமைப்பதற்கான ஐநா மனித உரிமை கவுன்சில் நடத்திய வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் இந்தியா புறக்கணித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீதான 9ஆம் நாள் போரை ரஷ்யா தொடர்ந்து நடத்தி வரும் நிலையில், உக்ரைன் நகரங்கள் மீது குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

ரஷ்ய படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் எனவும், ஆனாலும் போராடுவோம் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

பச்சை படுகொலை முயற்சி.. உக்ரைன் அதிபருக்கு 3 முறை குறி வைத்ததா ரஷ்யா.. எப்படி தப்பித்தார்.. பகீர்

English summary

India has boycotted a vote by the UN Human Rights Council to set up an independent commission of inquiry into the Russia-Ukraine crisis.