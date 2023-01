‛சலாமி ஸ்லைசிங்’.. எல்லையில் சீனாவிடம் 26 ரோந்து பாயிண்டுகளை இழந்த இந்தியா.. பரபர தகவல்.. ஷாக்

கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்தியாவுக்கு ஏராளமான ரோந்து பாயிண்டுகள் உள்ளன. இதி்ல 26 ரோந்து பாயிண்டுகளை சீனாவிடம் இந்தியா இழந்துள்ளதாக ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லி: இந்தியா சீனா இடையே எல்லை பிரச்சனை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் கிழக்கு லடாக்கில் மொத்தமுள்ள 65 ரோந்து பாயிண்டுகளில் 26 ரோந்து பாயிண்டுகளை சீனாவிடம் இந்தியா இழந்துள்ளதோடு, ‛சலாமி ஸ்லைசிங்' முறையில் சீனா ஆக்கிரமிப்பு செய்து வருகிறது என்ற ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுதொடர்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரி மத்திய அரசிடம் தாக்கல் செய்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நம் நாட்டிற்கும், சீனாவுக்கும் இடையே எல்லை பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. சீனா எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடுகளை தாண்டி இந்தியாவின் பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கும் முனைப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்கு உரிய முறையில் இந்தியாவும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

தற்போதைய சூழலில் சீனா இந்தியாவின் லடாக், சிக்கிம், அருணாச்சல பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்க முயன்று வருகிறது. இதனால் அவ்வப்போது இந்தியா-சீனா எல்லையில் இருநாடுகளின் ராணுவ வீரர்கள் மோதிக்கொள்ளும் சம்பவங்களும் நடந்து வருகின்றன.

The border dispute between India and China has been going on for a long time. In this case, the shock information that India has lost 26 patrol points to China out of a total of 65 patrol points in Eastern Ladakh has come out. In this regard, it has been stated in the report submitted by the IAS officer to the central government.