மாஸ்க் போடணுமா! சீனாவை முந்தியது இந்தியா.. காற்று மாசில் டெல்லி முதலிடம்.. மோசமாகும் நிலைமை

Delhi

டெல்லி: உலகின் மிக மோசமாக காற்று மாசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நகரங்களில் டெல்லி முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது. ஏற்கெனவே காற்று மாசால் இந்தியாவில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த ஆய்வு அறிவிப்பு புதிய அச்சுறத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த ஆய்வில் கொல்கத்தா 8வது இடத்திலும் மும்பை 14வது இடத்திலும் உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து முதல் 20 இடங்களில் வேறெந்த இந்திய நகரங்களும் இடம்பெறவில்லை.

இந்த அதிக காற்று மாசால், சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் 1,00,000 பேரில் சுமார் 124 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். டெல்லியில் இந்த எண்ணிக்கை 106 ஆக உள்ளது.

